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Tel Aviv bouří. Opozice a kritici vlády zaplavili ulice

Zahraniční
Moře modrobílých vlajek a skandování namířené proti kabinetu Benjamina Netanjahua. Telavivské Náměstí rukojmích zažilo těsně před úterními volbami obří demonstraci čítající přibližně sto tisíc lidí. Dav žádá nezávislé vyšetření masakru ze 7. října a zásadní změnu ve vedení země. K protestu ulice se připojily i špičky současné opozice.
video: Tomáš Ratner, iDnes.cz
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