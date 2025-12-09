Čtyři lidé zemřeli ve vlnách na Kanárských ostrovech, dva z nich byli Slováci
9. 12. 2025 10:00 Zahraniční
Čtyři lidé, z nichž jsou dva ze Slovenska, zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Další dva mrtví jsou Rumuni. Jeden člověk je stále pohřešován. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Neštěstí se stalo v lokalitě Isla Cangrejo, kde se lidé koupají v přírodním skalnatém bazénu odděleném od moře kamennou zdí. Podle starosty nejbližšího města Emilia Navarra jsou tyto bazény od 3. prosince uzavřeny kvůli nebezpečným vlnám. Kanárské úřady už dříve varovaly, že celý víkend budou na všech ostrovech tohoto souostroví včetně Tenerife nebezpečně velké vlny.
02:39