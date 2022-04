VIDEO: Tereza Hlůšková může definitivně opustit Pákistán Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tereza Hlůšková, která v Pákistánu strávila čtyři roky kvůli heroinu v jejím zavazadle, může vycestovat domů, do České republiky. Potvrdil to Nejvyšší soud v Láhauru. Úřady už by jí v cestě bránit neměly.

video: Reuters