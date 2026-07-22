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Teriberka leží na samém konci ruského světa

Zahraniční
Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se během století vystřídala carská kolonizace, sovětská asimilace, vojenská expanze i Putinovy energetické sny. Její příběh ukazuje, co se stane s místy, která se ocitnou na okraji impéria, ale zároveň v centru jeho zájmů.
video: Reuters
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