Státní terorismus! Počítejte s odpovědí, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům
19. 11. 2025 11:42 Zahraniční
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. V projevu před poslanci Sejmu, dolní komoře parlamentu, se přitom podle médií zmínil o ruské vojenské rozvědce GRU.
07:17
Kirby Air Riders - trailer
Lifestyle19. 11. 2025 12:00
01:27
Při náhlé bouřce chlapce zasáhl blesk. Pomohla první pomoc fotbalistů
Domácí19. 11. 2025 11:50
01:11
Státní terorismus! Počítejte s odpovědí, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům
Zahraniční19. 11. 2025 11:42
00:42
Sexy Lawrencová odmítla koordinátora intimity při natáčení s Pattinsonem
Společnost19. 11. 2025 11:16
02:10
Sucho na Lipně odhalilo zatopený les v Rakouské zátoce
Domácí19. 11. 2025 11:04
01:11:19
Jak funguje život. Markeťačka a biolog rozjeli nový podcast
Domácí19. 11. 2025 10:40
04:15
Příjmy rozpočtu budou výrazně menší. Za zásadnější ale považuji výdajovou stranu, řekla Schillerová
Domácí19. 11. 2025 10:32
00:27
Řidič na Liberecku nepřežil střet s nákladním vozem
Krimi19. 11. 2025 10:26
00:35
Ruský útok na Ternopil si vyžádal devět obětí, uvedl Zelenskyj
Zahraniční19. 11. 2025 10:04
00:33
Útočník prchal oknem. Pád ze sedmého patra nepřežil
Zahraniční19. 11. 2025 10:04
39:40
Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková
Rozstřel19. 11. 2025 10:00
02:43
Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz
Sport19. 11. 2025 9:30
00:58
Požár na jihozápadě Japonska poškodil 170 domů a vyžádal si evakuace
Zahraniční19. 11. 2025 9:26
00:46
Japonští plešouni se utkali při úplňku v netradičních hrách
Zahraniční19. 11. 2025 8:46
03:29
Byla jsem sama sebou, říká po úspěchu na světové Miss Earth Natálie Puškinová
Lifestyle19. 11. 2025 8:08
01:03
Deset vozidel vzplálo v okrese Osnovjanskyj. Z obytného domu bylo evakuováno 51 lidí
Zahraniční19. 11. 2025 8:04
00:35
Ronaldo na večeři v Bílém domě: Trump ho vyzdvihl před hosty i vlastním synem
Zahraniční19. 11. 2025 8:02
00:49
Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda
Zahraniční19. 11. 2025 7:46
01:28