Tesly, turisté i rakety, které boří místním domy. Jak se žije v Muskově městě
14. 6. 2026 0:06 Zahraniční
Raketové město Starbase na jihu Texasu se stalo symbolem ambicí Elona Muska i proměny chudého amerického regionu u hranic s Mexikem. Společnost SpaceX sem přivedla turisty a investice, vznikly tisíce pracovních míst, zároveň však roste napětí kvůli škodám na domech, bezpečnosti práce a vlivu firmy na každodenní život místních.
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