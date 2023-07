VIDEO: Texas natáhl na Rio Grande bariéru proti migrantům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Texas natáhl na Rio Grande bariéru proti migrantům

Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo texaského guvernéra Grega Abbotta kvůli bariéře z bójí umístěné do řeky Rio Grande na hranici s Mexikem. Abbot prohlásil, že je připraven jít k soudu. Migranty směřující do USA je podle něj potřeba od vstupu do řeky odradit. Po odstranění bariéry na americké straně volá i Mexiko.

video: Reuters