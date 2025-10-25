V Thajsku zemřela ve věku 93 let královna matka

Zahraniční
Ve věku 93 let zemřela thajská královna matka Sikirit, která byla manželkou nejdéle vládnoucího panovníka světa Pchúmipchona Adundéta. Informovaly o tom v sobotu tiskové agentury s odvoláním na thajský královský palác. Matka současného krále Mahá Vatčirálongkóna byla již šest let hospitalizována a v posledních dnech ji postihla krevní infekce.
video: AP
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

35:05

Možná nám archiv ještě odhalí okolnosti smrti Jana Masaryka, říká historička
Rozstřel
25. 10. 2025 10:00
02:07

Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
Technika
25. 10. 2025 9:26
01:24

Jumbo v unikátním zbarvení přistálo v Praze
Technika
25. 10. 2025 9:12
01:24

Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem
Zahraniční
25. 10. 2025 8:38
02:15

Trailer k filmu Rivalové
Společnost
25. 10. 2025 8:30
01:21

V Thajsku zemřela ve věku 93 let královna matka
Zahraniční
25. 10. 2025 8:30
01:00

Island of Hearts | Official Trailer
Lifestyle
25. 10. 2025 0:06
01:33

Ferrari představilo svůj nejnovější jednorázový zakázkový model SC40
Technika
25. 10. 2025 0:06
01:36

S Waldou jsem se seznámila ve čtrnácti díky bratrovi, říká Olga Matušková
Společnost
25. 10. 2025 0:06
00:37

Fiala podpořil údery v hloubi Ruska, Zelenskyj žádá o tlak na stínovou flotilu
Zahraniční
24. 10. 2025 20:58
00:20

USA udeřily v Karibiku proti další lodi s drogami
Zahraniční
24. 10. 2025 20:20
00:25

Nezvyklý mrak nad Českem se stal hitem internetu
Domácí
24. 10. 2025 20:14
00:36

Obraz francouzského umělce Kleina trhl rekord
Zahraniční
24. 10. 2025 18:44
01:35

Horácká aréna den před ostrou premiérou
Domácí
24. 10. 2025 16:16
03:49

Alza zahájila testování humanoidních robotů
Domácí
24. 10. 2025 16:00
00:56

Firma dokončuje opravy na průtahu Jaroměří
Domácí
24. 10. 2025 15:54
02:22

Natáčejí vlogy i unboxing ústavy. Poslanci z generace Z sdílejí politiku na Instagramu
Domácí
24. 10. 2025 15:32
01:05

Bouře vyrvala dům ze základů a unášela ho po moři i s majitelem
Zahraniční
24. 10. 2025 15:20
00:34

„Praví vlastenci“. Kim zahájil výstavbu památníku vojákům padlým na Ukrajině
Zahraniční
24. 10. 2025 15:00
00:56

Azbest z bývalého žďárského úřadu musí pryč
Domácí
24. 10. 2025 14:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.