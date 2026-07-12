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Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru baru v Bangkoku

Zahraniční
Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v thajské metropoli Bangkoku. Podle premiéra Anutina Čánvirakuna několik dalších lidí převezli záchranáři do nemocnice. Příčina požáru zatím není jasná.
video: X@Thaireactionvid
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