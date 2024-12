VIDEO: Před dvaceti lety přežil obří tsunami. Teď před dalším chrání svou vesnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to dvacet let od chvíle, co se odehrála jedna z nejničivějších přírodních katastrof v dějinách lidstva. Ohromné zemětřesení poblíž Sumatry v prosinci 2004 zvedlo vlnu tsunami, která zabila skoro čtvrt milionu lidí. Neštěstí ale přežil Banlue Choosin z jihu Thajska, který svou vesnici teď střeží před dopadem případné další vlny.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters