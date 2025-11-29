Záplavy v Thajsku si vyžádaly přes 160 obětí. Záběry ukazují devastaci země

Zahraniční
Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním na mluvčího vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 145 obětí. Povodně zasáhly zejména jih této asijské země. Jak začala voda ustupovat, ukazuje se i devastace, kterou způsobila.
video: Reuters
Sdílet video

