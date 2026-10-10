Řecký Ellinikon bude největší chytré město v Evropě
10. 10. 2026 14:00 Zahraniční
The Ellinikon je největší projekt městské regenerace v Evropě a vznikající, technologicky vyspělé „chytré město“ na řeckém pobřeží. Buduje se v jižní části Atén (na tzv. Athénské riviéře) na ploše 6,2 milionu metrů čtverečních v místech, kde dříve fungovalo mezinárodní letiště Ellinikon.
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Řecký Ellinikon bude největší chytré město v Evropě
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