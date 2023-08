VIDEO: Fanoušci vypískali The Killers za pozvání Rusa na pódium Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fanoušci vypískali The Killers za pozvání Rusa na pódium

Americká rocková skupina The Killers se omluvila poté, co frontmana Brandona Flowerse vypískali za to, že na koncertě v Gruzii přivedl na pódium ruského fanouška a vyzval publikum, aby na sebe navzájem myslelo jako na „bratry a sestry“. Informoval o tom list The Guardian.

video: Twitter / @DmitrijSvoboden