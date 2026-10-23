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Tibet zasáhlo silné zemětřesení. Zřítilo se přes tři sta domů

Zahraniční
Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů. Tamní úřady hlásí v prefektuře Nagčhu nejméně 16 mrtvých, 32 zraněných a stovky zničených staveb. Podle zástupců města spadlo nejméně 339 domů a pátrací i záchranné práce stále pokračují.
video: Reuters
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