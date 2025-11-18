Ticho, ty prasátko, řekl Trump novinářce na otázky o Epsteinovi

Zahraniční
Na otázky ohledně nedávno zveřejněných e-mailů Jeffreyho Epsteina odpovídal Trump při pátečním letu v Air Force One. Po svém stručném vyjádření lehce vulgárně odbyl novinářku, která žádala o doplnění.
video: AP, X/@RpsAgainstTrump
