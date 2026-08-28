Tim Curry se proslavil rolí recepčního v Sám doma 2
28. 8. 2026 11:08 Zahraniční
Malého Kevina tentokrát nezapomenou doma, ale ztratí se na letišti. Zatímco jeho rodina letí na vysněnou dovolenou do Miami, malý chlapec omylem odlétá do New Yorku. Zpočátku je vylekaný, ale když má u sebe všechny otcovy peníze, ubytuje se v nejdražším hotelu a začne si užívat vánoční pohodu. Ještě netuší, jaké nepříjemné setkání ho čeká.
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