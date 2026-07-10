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Tisíce truchlících. Bývalého íránského vůdce Alí Chameneího pohřbili v Mašhadu

Zahraniční
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán, byl v pátek nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu.
video: Reuters
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