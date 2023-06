VIDEO: Pobřežní stráž našla trosky ponorky Titan, posádka je po smrti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pobřežní stráž našla trosky ponorky Titan, posádka je po smrti

Americké vojenské námořnictvo zřejmě zachytilo zvuk imploze ponorky Titan. K té pravděpodobně došlo nedlouho poté, co ponorka v neděli zahájila sestup k vraku Titaniku. Podle listu The Wall Street Journal to uvedli američtí obranní činitelé. Režisér James Cameron uvedl, že jeho zdroje v neděli také zaznamenaly zvuk imploze.

video: Reuters