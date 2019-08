VIDEO: První záběry Titaniku po 14 letech zachycují jeho zkázu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První záběry Titaniku po 14 letech zachycují jeho zkázu

Poprvé po čtrnácti letech máme možnost prohlédnout si nové záběry legendárního Titaniku. A to díky výpravě vedené Victorem Vescovem, která osm dní pořizovala pomocí speciální techniky unikátní snímky slavného vraku, ležícího čtyři kilometry pod hladinou poblíž kanadského Newfoundlandu. „Je to velký, opravdu velký vrak. Nebyl jsem připravený na to, jak obrovský skutečně je,“ uvedl Vescovo. Titanic se potopil při své první plavbě 15. dubna 1912.

video: Reuters