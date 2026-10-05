Pršelo sedmatřicet dní v řadě. Tokio zažilo nejdelší sérii deště
5. 10. 2026 11:48 Zahraniční
V Tokiu o víkendu skončila série deštivého počasí, která trvala rekordních 37 dní. Japonská meteorologická služba v pondělí uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší nepřetržitou řadu deštivých dnů od začátku měření v roce 1886.
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