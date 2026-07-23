Tokio pobízí muže, ať nosí šortky
23. 7. 2026 8:20 Zahraniční
Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, některé ženy pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že ony budou do kanceláře i nadále nosit punčochy.
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