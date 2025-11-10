Systém řízení BBC zůstává velkým problémem, tvrdí sociolog
10. 11. 2025 16:44 Zahraniční
Veřejnoprávní BBC neví, jak komunikovat se svými diváky, tvrdí britský sociolog Tom Mills. Uvedl také, že vysílací společnost čelí výzvám ohledně kontroly svých programů ze strany politiků. BBC se dostala pod tlak poté, co do tisku unikla interní zpráva bývalého poradce pro standardy, která poukazovala na nedostatky v pokrytí izraelsko-palestinské války, transgender témat a především projevu Donalda Trumpa, unikla do deníku Daily Telegraph. Kvůli sestříhanému projevu Donalda Trumpa z ledna 2021 rezignoval ředitel společnosti a šéf zpravodajství. Trump rezignace přivítal a oba vedoucí označil za „velmi nepoctivé lidi“.
