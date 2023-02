VIDEO: Prouza: Navyšování hranice odchodu do důchodu je nezbytné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prouza: Navyšování hranice odchodu do důchodu je nezbytné

„Myslím, že navyšování hranice odchodu do důchodu je nezbytné. Nakonec ta reforma měla být ještě odvážnější. Souvisí s tím ale i téma kvality dožití. V Česku se nám prodlužuje doba dožití, ale nikoliv doba kvalitního života,“ uvedl v pořadu Co na to vaše peněženka Tomáš Prouza.

video: CNN Prima News