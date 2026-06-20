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TOP 09 slibuje, že bude na barikádách na obranu veřejnoprávních médií

Zahraniční
Opoziční TOP 09 na své programové konferenci slíbila, že bude stát na barikádách za obranu veřejnoprávních médiích. „Ty barikády, to berte obrazně, my využijeme všechny prostředky, které nám dává jednací řád Poslanecké sněmovny, které nám dává jednací řád Senátu, které nám dává náš demokratický systém v České republice k tomu, abychom ubránili veřejnoprávní média,“ řekl iDNES.cz předseda strany Matěj Ondřej Havel.
video: TOP 09
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