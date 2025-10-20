Ve Francii řádilo tornádo. Jeřáby šly k zemi

Zahraniční
Jeden člověk zemřel během tornáda, které zasáhlo oblast Val d’Oise severně od Paříže. Informaci potvrdil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez. Několik dalších osob bylo v důsledku tornáda vážně zraněno. Na záběrech kolujících na sociálních sítích je vidět, že živel poslal k zemi i několik jeřábů.
video: X/@geotechwar, X/@WxNB_
Sdílet video

Další videa

00:34

Ve Francii řádilo tornádo. Jeřáby šly k zemi
Zahraniční
20. 10. 2025 22:08
01:04

Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila
Domácí
20. 10. 2025 22:06
00:47

Sněte dál, vzkazuje Chameneí Trumpovi. Íránský jaderný průmysl není zničený, tvrdí
Zahraniční
20. 10. 2025 20:00
00:57

Japonsko směřuje k první premiérce
Zahraniční
20. 10. 2025 19:06
03:17

Jak se rodí vládní program: finance, obrana a průmysl za den, spokojeno je ANO i SPD
Domácí
20. 10. 2025 18:46
00:46

Martin Půta po obvinění policie zůstává hejtmanem Libereckého kraje
Domácí
20. 10. 2025 16:04
01:56

Samopal, se kterým chtěl jít Matějný na Úřad vlády, byl funkční, řekl znalec
Krimi
20. 10. 2025 15:58
01:11

Psal, že půjde na vládu se samopalem. Dostal tři roky
Krimi
20. 10. 2025 15:58
02:27

Na jatkách ve Žlunicích tahají nemohoucí krávy navijákem
Krimi
20. 10. 2025 15:52
04:29

Odebírání krve a kontrola aligátorů čínských v jihlavské zoologické zahradě
Domácí
20. 10. 2025 15:52
01:29

Při čelním střetu náklaďáků u Slaného zemřel řidič
Domácí
20. 10. 2025 15:40
00:37

Merz trvá na výroku o problému v rázu německých měst
Zahraniční
20. 10. 2025 15:16
01:14

Policejní pes Kid zachránil život ztracenému myslivci
Krimi
20. 10. 2025 15:02
01:06

Na zanedbaném náměstí Hradec upraví okolí umělecké vyhlídky
Domácí
20. 10. 2025 14:10
00:33

Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia
Domácí
20. 10. 2025 14:04
01:31

David Pastrňák v utkání NHL dvakrát překonal Vítka Vaněčka
Sport
20. 10. 2025 13:02
01:00

Pojede do Budapešti i Zelenskyj? ptala se reportérka. Trump neodpověděl
Zahraniční
20. 10. 2025 12:48
02:32

Trailer k romantické komedii Na horách
Společnost
20. 10. 2025 12:18
01:33

Zloději v Louvru kradli šperky, překvapili je návštěvníci
Zahraniční
20. 10. 2025 12:04
00:44

Obnovenou kapli posvětil biskup
Domácí
20. 10. 2025 11:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.