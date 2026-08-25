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Tornádo zdevastovalo jih Francie. Desítky lidí utrpěly zranění

Zahraniční
Obyvatelé francouzské obce Pomas v úterý sčítali škody po ničivém tornádu, které oblast zasáhlo během pondělních bouří. Živel zranil 39 lidí, poničil či zcela zničil řadu domů a podle úřadů šlo o mimořádně vzácnou a traumatickou událost.
video: Reuters
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