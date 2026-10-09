Tornáda udeřila na Sicílii. Vítr převracel auta a poničil budovy
9. 10. 2026 19:34 Zahraniční
Západní pobřeží italské Sicílie zasáhly dvě vodní smršti, které se z moře přesunuly na pevninu. V okolí měst Marsala a Petrosino poškodily budovy, auta i zemědělské plochy. Jedno z vozidel vítr odhodil do rokle, dva lidé utrpěli zranění.
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