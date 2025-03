VIDEO: Tragédie v Karibiku. U honduraského ostrova spadlo letadlo, zemřelo sedm lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tragédie v Karibiku. U honduraského ostrova spadlo letadlo, zemřelo sedm lidí

Nejméně sedm lidí zemřelo v pondělí večer při pádu malého letadla do moře u pobřeží Hondurasu. Sedm zraněných převezli policisté a záchranáři do blízké nemocnice. Na palubě bylo dle honduraského ministra dopravy celkem 17 lidí. Informují o tom honduraská média a agentura Reuters. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné.

video: Reuters