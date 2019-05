VIDEO: Šílená hromadná nehoda, kterou zachytily kamery Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šílená hromadná nehoda, kterou zachytily kamery

Ve středu 1. května se v Barceloně stala tragická hromadná nehoda. Jedno z aut vjelo do protisměru a narazilo do dvou přijíždějících vozů. Po druhém, silnějším nárazu se vymrštilo a otočilo téměř o 360 stupňů. První nabořené auto, se ještě čelně srazilo s dalším přijíždějícím vozem v protisměru. 53 letý muž nehodu nepřežil. Další 3 lidé byli s lehčími zraněními odvezeni do nemocnice. Příčina nehody se vyšetřuje.

video: Servei Catala de Transit