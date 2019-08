VIDEO: Podívejte se na trailer k cestě kolem světa Spitfirem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle řady fanoušků letectví je neslavnější stíhačkou druhé světové války britský Spitfire. Jeden z těchto strojů, které se dochovaly do dnešních dnů, se pátého srpna 2019 vydává na etapový let kolem světa. Tato nevídaná propagační akce potrvá až do prosince.

video: Silver Spitfire