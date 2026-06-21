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Trailer: Patriot (2000) — Mel Gibson a Heath Ledger v příběhu americké revoluce

Zahraniční
Historické drama Patriot sleduje osud Benjamina Martina, mírumilovného osadníka, který je po útoku britské armády nucen postavit se do čela boje za nezávislost amerických kolonií. Po boku svého syna, kterého ztvárnil Heath Ledger, se z farmáře stává legenda americké revoluce.
video: Sony Pictures Entertainment / Columbia Pictures
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