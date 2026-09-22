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Tramvajový bowling a basketbal. Ve Varšavě se utkali nejlepší řidiči Evropy, vyhrála Praha

Zahraniční
Zapomeňte na fotbal a hokej. V polské Varšavě se o evropský titul bojovalo za volanty tramvají. Řidiči museli zvládnout osm netradičních disciplín včetně přesného brzdění, kontroly rychlosti, basketbalu, tramvajového bowlingu nebo couvání podle píšťalky – a nejlépe si vedla dvojice z Prahy. Konkrétně šlo o dvojici Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář z Dopravního podniku hl. m. Prahy. V konkurenci 26 týmů z 24 zemí získali 6000 bodů.
video: Reuters
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