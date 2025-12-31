Na trati k Machu Picchu se srazily vlaky. Jeden mrtvý, desítky zraněných
31. 12. 2025 9:14 Zahraniční
V Peru se srazily dva vlaky s turisty mířícími ke slavné památce Machu Picchu. Nejméně jeden člověk zahynul, více než 30 bylo zraněno.
Na trati k Machu Picchu se srazily vlaky. Jeden mrtvý, desítky zraněných
