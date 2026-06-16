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Chorý před klíčovým zápasem: Když budeme sebevědomí, máme na to získat tři body

Zahraniční
Český fotbalový reprezentant Tomáš Chorý před dalším utkáním na mistrovství světa zdůraznil, že se tým musí soustředit především na vlastní výkon. Podle něj bude důležité udržet míč, navázat na kvalitní výkony z tréninku a nastoupit sebevědomě.
video: iDNES.tv
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