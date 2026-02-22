Medvědi vtrhli na sjezdovku, báli se víc, než lyžaři
22. 2. 2026 9:26 Zahraniční
Na sociálních sítích se objevilo video, které se stalo vmžiku virálním. V zimním rezortu Northstar California zachytili pasažéři nečekanou událost z lanovky, kdy mezi lyžaře vběhli tři medvědi. Nic se však nestalo a medvědi nebyli agresivní, jen se chtěli dostat na druhou stranu svahu. Rekreanti si tedy neodnesli z dovolené žádné šrámy, ale pouze adrenalinový zážitek.
