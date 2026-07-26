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Našly se trosky letadla Pan Am z roku 1952. Havárie změnila bezpečnost letectví

Zahraniční
Podmořský dron objevil trosky letadla společnosti Pan Am, které v roce 1952 ztroskotalo v oceánu nedaleko pobřeží Portorika. Letadlo typu Douglas DC-4 jménem Clipper Endeavor havarovalo poté, co mu krátce po vzletu selhaly dva motory. Při této nehodě nakonec zahynulo 52 lidí, třicet devět těl se nikdy nepodařilo najít. Katastrofa přispěla k zavedení předletových instruktáží o nouzových východech a záchranných vestách.
video: Reuters
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