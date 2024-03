VIDEO: Dron zachytil následky nárazu lodi do mostu v Baltimoru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dron zachytil následky nárazu lodi do mostu v Baltimoru

Zřícení baltimorského mostu Francise Scotta Keye poté, co do něj 26. března 2024 narazila nákladní loď Dali. Národní úřad pro bezpečnost dopravy vyšetřuje, co způsobilo náraz nákladní lodi. Po zřícení je stále nezvěstných šest osob

video: Reuters