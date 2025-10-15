Nikdy jsem nepožádal Ruskou federaci o ruské občanství, nikdy jsem neobdržel ruský pas, řekl Hennadij Truchanov

Zahraniční
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v Oděse bude zřízena vojenská správa kvůli přetrvávajícím bezpečnostním hrozbám. Rozhodnutí přichází krátce poté, co zbavil starostu města Hennadije Truchanova ukrajinského občanství kvůli podezření z držení ruského pasu.
video: Reuters
