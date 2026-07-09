Trump letěl z Ankary starým Air Force One. Tajné služby ho varovaly před strojem od Katařanů
9. 7. 2026 10:18 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Íránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba USA na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl.
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