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Trump si zřídil vlastní televizní kanál, vysílá non-stop

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump si nechal zřídit vlastní televizní kanál na platformě YouTube. Vysílat bude 24/7 pouze prezidentské akce a projevy. Bílý dům k tomu doslova uvádí, že ne každá významná událost se dostala na veřejnost. Důvodem spuštění prezidentského kanálu byl bojkot amerických televizí potom, co Trump nevpustil do Bílého domu CNN, která měla zajišťovat televizní přenos jeho projevu, a označil ji za dezinformační médium. Ostatní americké televize se postavily za CNN.
video: YouTube/@White house
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