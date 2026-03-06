Trump: Nejprve chceme dokončit válku v Íránu, Kuba je pak jen otázkou času

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy se chtějí nejprve soustředit na ukončení války v Íránu. Poté by se podle něj pozornost Washingtonu mohla obrátit na Kubu, kde je další vývoj „jen otázkou času“. Trump zároveň prohlásil, že Kuba chce se Spojenými státy „velmi naléhavě uzavřít dohodu“.
video: Reuters
