U „Trumpova“ jezírka hynou kachny. Příčinu zjistí pitva
24. 6. 2026 12:42 Zahraniční
Kolem renovovaného jezírka u Lincolnova památníku začínají hynout kachny. První našli ve vodě pár dní poté, co se ze dna nádrže začala loupat barva. Další dvě mrtvé kachny pak objevili v jiném jezírku necelých 80 metrů daleko. Ptáky nyní čeká pitva. Nádrž, kolem které se od oprav nařízených prezidentem Donaldem Trumpem nepřestávají kupit problémy, pak zřejmě vypustí.
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