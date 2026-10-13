Možná ano, bylo by to vzrušující, nevyloučil Trump schůzku s Kim Čong-unem
13. 10. 2026 8:12 Zahraniční
Prezident Spojených států Donald Trump nevyloučil setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem během své listopadové návštěvy Asie. Trump novinářům sdělil, že si s Kimem rozumí. Americký prezident se v listopadu zúčastní summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu.
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Možná ano, bylo by to vzrušující, nevyloučil Trump schůzku s Kim Čong-unem
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