Trump by do nakažených vstřikoval dezinfekci

Koronavirus rychleji oslabuje, když na něj působí sluneční záření, teplo a vlhkost. Nejlépe naopak přežívá v interiéru a v suchu, oznámili experti americké vlády. Prezidenta Donalda Trumpa to vzápětí přivedlo k bizarní dedukci. Odborníků se s vážným výrazem zeptal, zda by bylo možné vystavit nakažené silnému záření nebo jim do těla vstříknout dezinfekci.

video: Reuters