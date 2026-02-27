Trump není spokojený s Íránem. S Kubou se chce dohodnout na přátelském převzetí

Zahraniční
Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se dohodnou i na přátelském převzetí této karibské země. Americký prezident Donald Trump to v pátek řekl novinářům v Bílém domě. Zároveň vyjádřil i nespokojenost se způsobem, jakým Írán vyjednává s Washingtonem a zopakoval, že Teherán nesmí vlastnit jaderné zbraně.
video: Reuters
