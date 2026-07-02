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Trump poprvé letěl novým Air Force One. Do služby zařadil letoun darovaný Katarem

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump poprvé využil nový letoun Air Force One při cestě do Severní Dakoty, kde se zúčastnil otevření muzea věnovaného prezidentovi Rooseveltovi. Přestavěný letoun Boeing 747, který Spojeným státům daroval Katar, nahradil dosavadní více než 35 let starý prezidentský letoun a ponese nové červeno-bílo-tmavě modré zbarvení vybrané Trumpem.
video: Reuters
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