Rozjařený Trump si v Malajsii zatrsal na letišti

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump dorazil do Kuala Lumpuru na summit ASEAN, kde ho přivítal premiér Anwar Ibrahim a skupina umělců v tradičních krojích. Trump si neodpustil své typické taneční pohyby, které proslavil během kampaní. Návštěvu chce využít k posílení obchodních vztahů i k podpoře příměří mezi Kambodžou a Thajskem.
video: AP
