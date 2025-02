VIDEO: Bývalý Trumpův poradce při projevu hajloval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Francouzský krajně pravicový vůdce Jordan Bardella v pátek 21. února zrušil svůj projev na konzervativní konferenci ve Washingtonu potom, co jeden z řečníků hajloval. Bardella tak odkazoval na Steva Bannona, bývalého poradce prezidenta Trumpa. Ten při svém emotivním projevu, ve kterém vyzýval k boji, zvednul pravici ke zjevnému nacistickému pozdravu. Bannon popřel, že by zvednutá pravice byla nacistický pozdravem. Francouzskému novináři, že to byla „vlna“ a dodal, že pokud Bardella kvůli tomuto gestu zrušil své vystoupení, „není hoden vést Francii.“

video: Reuters