VIDEO: Trump navzdory varováním bere antimalarikum. A znovu pohrozil WHO Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trump navzdory varováním bere antimalarikum. A znovu pohrozil WHO

Americký prezident Donald Trump pohrozil trvalým zastavením amerického financování Světové zdravotnické organizace (WHO) a přehodnocením členství USA. Napsal to v dopisu šéfovi WHO, který zveřejnil na Twitteru. Novinářům se svěřil, že již více než týden bere antimalarikum, aby zmírnil zdravotní potíže, pokud by se nakazil koronavirem.

video: Reuters, AP