Trump označil schůzku se Zelenským za báječnou. Jsme blíž míru, věří
29. 12. 2025 8:58 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Možná mírová dohoda se podle prezidenta Spojených států Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Oznámil to po ostře sledované schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským ve floridském Palm Beach, kterou označil za „báječnou“. Zelenskyj o jednání s Trumpem prohlásil, že bylo skvělé a řekl, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté ze sta procent. Konečná dohoda se však má finalizovat až v dalších týdnech.
05:57
